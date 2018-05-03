Беларусь и Германия удовлетворены сохранением позитивной динамики в развитии отношений

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия удовлетворены сохранением позитивной динамики в развитии двусторонних отношений. Это было отмечено во время встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-германских отношений, выразили удовлетворение сохранением позитивной динамики в этой сфере", - рассказали в министерстве.

Особое внимание было уделено планам по реализации в текущем году совместных мероприятий.-0-