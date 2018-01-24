Беларусь и Индия эффективно выполняют договоренности на высшем уровне - Панкадж Саксена

24 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Индия эффективно выполняют договоренности, достигнутые на высшем уровне во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Нью-Дели. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Панкадж Саксена, выступая сегодня на мероприятии по случаю национального праздника Индии - Дня Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат коснулся непростой истории развития Индии. 26 января 1950 года Индия приняла Конституцию, стала Республикой, начала путь современного развития. "С тех пор Индия прошла долгий путь борьбы с бедностью, экономической отсталостью, неравенством, неграмотностью. Однако предстоит еще немало пройти, чтобы повысить благосостояние людей, - сказал посол. - Индия сегодня - это растущая страна, в том числе в науке, технологиях, инновациях и стартапах. Это государство с самой большой долей молодого населения от 18 до 35 лет. Именно молодежь поднимает страну на передовые позиции в мире".

Дипломат подчеркнул, что правительство под руководством премьер-министра Нарендры Моди предприняло важные шаги для вывода экономики на траекторию быстрого роста.

Отмечая успехи своей страны, дипломат обратил внимание на то, что Индийское космическое агентство совершило исторический успешный запуск 104 спутников в космос. Кроме того, Индия стала лидировать в мире по количеству женщин-пилотов на коммерческих рейсах, и именно представительница этой страны стала первой в мире женщиной - командиром экипажа "Боинг-777".

Индия продолжает политику дружбы и сотрудничества со всеми странами, внося свой вклад в поддержание мира и стабильности, добавил он.

"У Индии и Беларуси традиционно теплые и дружественные контакты со времени установления дипломатических отношений в 1992 году, - заявил Панкадж Саксена. - Они основаны на взаимном доверии, понимании и сотрудничестве. Обе стороны выигрывают от обмена опытом и взаимодействия. 2017 год был важным в истории, поскольку наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений".

По его словам, белорусско-индийское сотрудничество еще более укрепилось благодаря успешному визиту Александра Лукашенко в Индию в сентябре минувшего года. Договоренности на высшем уровне касались перспектив развития отношений в различных сферах, в том числе в торговле, инвестициях, науке и технологиях, инновациях.

Дипломат назвал успешным сотрудничество с Беларусью в сфере культуры, образования. Он также сказал, что Индия высоко ценит поддержку Беларуси на выборах в важные международные структуры.-0-