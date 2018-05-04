4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия готовят ряд визитов высокого уровня. Это обсуждалось на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Сангитой Бахадур по случаю вручения ею копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили текущее состояние белорусско-индийских отношений на наиболее приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества, а также предстоящие совместные мероприятия, включая подготовку ряда визитов высокого уровня", - рассказали в МИД.
Владимир Макей поздравил Сангиту Бахадур с началом ее дипломатической миссии в Беларуси и пожелал всяческих успехов на данном посту в интересах дальнейшего развития связей между странами.
Глава внешнеполитического ведомства также выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате масштабной песчаной бури, которая произошла накануне в нескольких северных районах Индии.-0-
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