30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия заинтересованы в наращивании позитивной динамики взаимодействия. Это было подчеркнуто на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании позитивной динамики взаимодействия между двумя странами", - рассказали в министерстве.
Владимир Макей поблагодарил Панкаджа Саксену за весомый личный вклад в развитие и укрепление белорусско-индийских отношений в разных областях. Он отметил, что за время работы посла в Беларуси были организованы значимые двусторонние мероприятия, ставшие основой для выведения сотрудничества между Беларусью и Индией на качественно новый уровень.-0-
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