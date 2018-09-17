17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индонезия заинтересованы в активизации прямых контактов между деловыми кругами. Эту тему обсудили сегодня в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Аданг Судраджат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны считают целесообразным активизировать прямые контакты между деловыми кругами двух государств, в том числе посредствам использования возможностей сотрудничества между торгово-промышленными палатами. На переговорах была также затронута тема обмена визитами на высоком уровне и вопрос важности открытия посольства Индонезии в Беларуси.
Андрей Дапкюнас и Аданг Судраджат подчеркнули значительный потенциал развития двусторонних отношений и отметили готовность к активизации политического, торгового и других направлений взаимодействия, укреплению договорно-правовой базы межгосударственных отношений и традиций сотрудничества, а также взаимной поддержке в международных организациях.-0-
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