25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иордания подтверждают готовность к активизации политического диалога на высоком уровне. Это было заявлено во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Иордании в России и Беларуси по совместительству Амджадом Оде Адайле по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.
"На встрече стороны подтвердили заинтересованность и готовность к активизации политического диалога на высоком уровне, согласились с необходимостью дальнейшего укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, договорились продолжить работу по согласованию сроков проведения заседания совместной белорусско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - рассказали в министерстве.
Как сообщалось, сегодня посол Иордании вместе с главами других иностранных дипмиссий вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Глава государства отметил, что в Беларуси рассчитывают на помощь посла деловым кругам в налаживании и расширении связей в промышленности, пищевой индустрии, сельском хозяйстве. Президент считает, что есть неплохие возможности для углубления экономических контактов между двумя странами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4488 BYN
|2.452 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|2.093 BYN
|RUB
|3.1507 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN