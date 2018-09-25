25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иордания подтверждают готовность к активизации политического диалога на высоком уровне. Это было заявлено во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Иордании в России и Беларуси по совместительству Амджадом Оде Адайле по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"На встрече стороны подтвердили заинтересованность и готовность к активизации политического диалога на высоком уровне, согласились с необходимостью дальнейшего укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, договорились продолжить работу по согласованию сроков проведения заседания совместной белорусско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - рассказали в министерстве.

Как сообщалось, сегодня посол Иордании вместе с главами других иностранных дипмиссий вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Беларуси рассчитывают на помощь посла деловым кругам в налаживании и расширении связей в промышленности, пищевой индустрии, сельском хозяйстве. Президент считает, что есть неплохие возможности для углубления экономических контактов между двумя странами.-0-