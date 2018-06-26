Беларусь и Ирак заинтересованы в укреплении отношений

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-иракского сотрудничества в различных областях, включая сферу гуманитарного взаимодействия, а также отметили взаимную заинтересованность в укреплении отношений между государствами.-0-
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