Беларусь и Ирак заинтересованы в укреплении отношений

Во время встречи. Фото МИД

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-иракского сотрудничества в различных областях, включая сферу гуманитарного взаимодействия, а также отметили взаимную заинтересованность в укреплении отношений между государствами.-0-