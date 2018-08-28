28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Иран настроены на дальнейшее конструктивное межпарламентское взаимодействие. Это было взаимно подтверждено на состоявшейся 27 августа встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Иране Юрия Лазарчика со специальным помощником председателя Собрания исламского совета Ирана - генеральным директором департамента по международным вопросам Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипломатической миссии Беларуси в Тегеране.

Стороны отметили плодотворный характер межпарламентского сотрудничества Беларуси и Ирана, обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, договорно-правовой сферах. Хосейн Амир Абдоллахиан выразил удовлетворение уровнем взаимодействия законодательных органов двух государств и подчеркнул заинтересованность иранской стороны в продолжении конструктивного сотрудничества.

В свою очередь Юрий Лазарчик высказал надежду на достижение практических результатов совместной работы профильных парламентских комитетов с целью достижения высоких показателей двустороннего сотрудничества на благо народов Беларуси и Ирана.

По завершении встречи белорусская сторона передала Хосейну Амиру Абдоллахиану благодарственное послание руководства Палаты представителей Национального собрания в адрес председателя Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани в ответ на поздравления с Днем Независимости Беларуси.-0-