Беларусь и Италия обсудили развитие отношений в политической и экономической сферах

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Марио Бальди в связи с началом его дипломатической миссии в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и сотрудничества в многосторонних форматах, обсудили перспективы развития отношений между Беларусью и Италией в политической, экономической и гуманитарной сферах, подтвердили заинтересованность в расширении двусторонних связей.-0-