Беларусь и Израиль намерены вести интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере - Скворцов

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль намерены развивать интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов, говоря об итогах состоявшейся накануне рабочей встречи с заместителем генерального директора МИД Израиля Александром Бен-Цви.

В центре внимания находился ряд приоритетных направлений белорусско-израильского сотрудничества. "Стороны дали позитивную оценку активизации межпарламентского диалога двух стран в 2018 году, о чем свидетельствовали результаты визитов представителей Национального собрания Беларуси в Израиль в феврале-марте и их встреч с коллегами в Кнессете. Было подтверждено взаимное принципиальное намерение содействовать повышению уровня и интенсивности политического диалога обеих стран", - подчеркнул Владимир Скворцов.

Посол Беларуси и Александр Бен-Цви отметили продуктивный характер двусторонних консультаций по линии внешнеполитических ведомств и их профильных подразделений, прошедших в 2017 году в трех различных форматах, включая межмидовские политические переговоры. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в продолжении практики межмидовских экспертных консультаций в нынешнем году по конкретным направлениям сотрудничества.

Отдельной темой обсуждения стали торгово-экономические связи. Стороны обсудили ход подготовки шестого заседания совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, запланированного на май 2018 года в Израиле. Как подчеркнул Владимир Скворцов, протокол предыдущего, пятого заседания, состоявшегося год назад в Минске, практически полностью выполнен, что позволяет продвигаться вперед в ряде сфер, имеющих инвестиционный и инновационный потенциал. Именно на них, как полагает руководитель белорусской дипмиссии, и следует сделать главный акцент на межправкомиссии.

Владимир Скворцов ознакомил заместителя генерального директора МИД Израиля с основными преимуществами, которые предоставляет ИТ-бизнесу недавно подписанный Президентом Беларуси декрет "О развитии цифровой экономики". "Принятое в нашей стране прогрессивное законодательство призвано придать новый мощный импульс динамично развивающемуся взаимодействию двух стран в сфере информационных технологий", - отметил посол.

Александр Бен-Цви, со своей стороны, озвучил направления торгово-экономической кооперации, которые представляются наиболее перспективными с точки зрения израильских партнеров и которые целесообразно включить в повестку дня межправкомиссии.-0-