Беларусь и ЮАР проработают создание совместных предприятий и упрощение визового режима

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Южно-Африканская Республика проработают вопросы создания совместных предприятий и упрощения визового режима. Такая договоренность была достигнута во время четвертого заседания белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Мероприятие состоялось 22 марта в Претории - столице ЮАР. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, южноафриканскую - заместитель министра торговли и промышленности Булелани Магуанише.
Во время заседания, в котором приняли участие представители министерств торговли, сельского хозяйства, образования, внутренних и иностранных дел двух стран, рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Центральное внимание было уделено укреплению взаимной торговли и реализации совместных экономических проектов. Достигнута договоренность проработать вопросы создания в ЮАР совместных предприятий по производству тракторов, грузовой и пассажирской техники, переработке сельскохозяйственной продукции.
Южноафриканская сторона проявила высокий интерес к возможностям обучения в Беларуси африканской молодежи. Стороны согласились с необходимостью упрощения визового режима между двумя странами.
Ключевые договоренности, достигнутые на заседании, закреплены в совместном коммюнике, подписанном главами делегаций.-0-
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