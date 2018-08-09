9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан в сентябре подпишут дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы. Этот вопрос посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, который завершает свою дипломатическую миссию в этой стране, обсудил с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым и его первым замом Аскаром Маминым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Стороны отметили готовность к проведению 12-13 сентября в Бресте 14-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и принятию дорожной карты сотрудничества на 2019-2020 годы", - рассказали в ведомстве.

На встрече обсуждалось развитие торгово-экономических отношений между странами, отмечена положительная динамика роста объема взаимной торговли в последние годы и высказана взаимная заинтересованность в активизации сотрудничества в сфере высоких технологий и инвестиционной деятельности.

Отдельное внимание стороны уделили реализации договора о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года, подписанного 29 ноября 2017 года в Минске.-0