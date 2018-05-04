4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней, сообщил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с китайскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, главным итогом Года туризма Беларуси в Китае должно стать подписание и вступление в силу соглашения о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней. Это будет очень серьезный толчок для развития туризма", - сказал Михаил Мясникович.

Во время Года туризма запланирован ряд мероприятий для продвижения Беларуси на рынке Китая в качестве туристического направления. В том числе предусмотрена организация выставок белорусского искусства, специальные мероприятия по сотрудничеству с авиакомпаниями Китая.

Председатель Совета Республики обратил внимание, что в Беларуси уже есть заведения, которые работают в формате China friendly, что предполагает обслуживание на китайском языке, наличие в меню блюд китайской кухни и т.д. Обновляется навигация для туристов, в том числе на китайском языке.

В Беларуси в 2017 году побывали более 20 тыс. китайских туристов. Несмотря на то, что их количество выросло почти в 2 раза, этого еще недостаточно, считает Михаил Мясникович. По его словам, китайский турпоток в Беларусь может увеличиться за счет развития не только познавательного туризма, но и медицинского.-0-