Беларусь и Китай являются хорошими друзьями, искренне помогающими друг другу - Цюй Хуэй Цзян

27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай являются хорошими друзьями, искренне помогающими друг другу. Это отметил военный и военно-воздушный атташе КНР в Беларуси Цюй Хуэй Цзян на мероприятии по случаю 91-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает корреспондент БЕЛТА.

1 августа 1927 года Компартия Китая начала вооруженное восстание в городе Наньчан для завоевания национальной независимости и освобождения, объявив рождение нового типа народной армии под руководством КПК. "За 91 год НОАК прошла непростой путь развития. Через Аграрную революционную войну, Войну сопротивления японским захватчикам и Национально-освободительную войну она шаг за шагом росла от малой до большой, от слабой до сильной. После создания КНР НОАК всесторонне развивала строительство и модернизацию, а также превратилась в общевойсковую армию с различными видами и родами войск", - отметил атташе.

Он подчеркнул, что в настоящее время НОАК проводит важную реформу, сокращая количество военнослужащих, с целью изменения типа армии количественного масштаба на тип качественной эффективности. Ее конечной целью является создание современной системы вооруженных сил с китайской спецификой, которая может эффективно выполнять поставленные задачи.

"Судьбы Китая и всего мира тесно взаимосвязаны. Процветание и стабильность в мире открывают массу возможностей для развития Китая, в свою очередь мирное развитие Китая также открывает для всего мира много возможностей, - выразил мнение атташе. - Китай делает вклад в глобальное развитие и поддержание мира и спокойствия во всем мире".

Цюй Хуэй Цзян подчеркнул важность того, что Китай является миролюбивой страной. "Неуклонно двигаться по пути мирного развития - это неизменная национальная воля и стратегический выбор Китая, - продолжил атташе. - Китай намерен совместно со всеми странами мирно разрешать противоречия и разногласия, усиливать сотрудничество в сфере обороны, формировать условия для международной безопасности, которая основывается на принципах общего выигрыша и взаимного пользования. Китай проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику и носящую оборонительный характер военную политику".

Он подчеркнул, что Китай и Беларусь являются хорошими друзьями, которые искренне помогают друг другу. "При внимании со стороны Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина углубляются межгосударственные отношения всестороннего стратегического партнерства, характеризующиеся взаимным доверием и обоюдным выигрышем", - отметил атташе.-0-