Беларусь и Китай обсуждают законодательное обеспечение реализации проекта "Один пояс, один путь"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательное обеспечение совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" обсуждено сегодня в Минске на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с делегацией Народного политического консультативного совета КНР во главе с заместителем председателя Комитета общества и законодательных предложений Люй Чжунмэй, передает корреспондент БЕЛТА.

Представительная китайская делегация, по словам Люй Чжунмэй, прибыла в белорусскую столицу, чтобы обсудить разрешение законодательных вопросов в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китай, подчеркнула она, рассчитывает на динамичное развитие отношений с Беларусью в экономической и гуманитарной сферах, и для этого необходимы конкретные законодательные правила.

В свою очередь Болеслав Пирштук отметил, что белорусская сторона заинтересована в увеличении взаимного товарооборота, а также рассчитывает на более активное развитие сотрудничества в сфере туризма. "В экономическом блоке принято достаточно большое количество позитивных решений. В Беларуси реализовано много проектов с привлечением китайских ресурсов", - сказал заместитель председателя Палаты представителей. В качестве примера он привел Китайско-белорусский индустриальный парк, СЗАО "БЕЛДЖИ". Вице-спикер, касаясь, в частности, перспектив "Великого камня", подчеркнул, что Беларусь очень рассчитывает, что индустриальный парк послужит точкой роста белорусской экономики, станет привлекательной визитной карточкой для инвесторов из других стран. Что до участия страны в проекте "Один пояс, один путь", то вице-спикер напомнил, что следующим этапом станет создание транспортного зеленого коридора между Германией, Беларусью и Китаем.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития межпарламентских связей. Для белорусского депутатского корпуса очень важно, чтобы эти контакты были регулярными и более активными.-0-