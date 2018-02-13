Беларусь и Колумбия наметили шаги по углублению межгосударственного диалога

Во время встречи Евгения Шестакова с руководством Агентства продвижения экспорта и инвестиций "Проколомбия". Фото МИД

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы белорусско-колумбийского сотрудничества в различных сферах обсуждаются в ходе рабочего визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Колумбию 12-14 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства 12 февраля провел политические консультации с заместителем министра иностранных дел Колумбии Патти Лондоньо. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-колумбийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, образовательной, гуманитарной и иных сферах, наметили совместные шаги по углублению межгосударственного диалога, а также рассмотрели приоритетные темы международной повестки дня.

Состоялись встречи Евгения Шестакова с руководством Министерства торговли, промышленности и туризма, Агентства продвижения экспорта и инвестиций "Проколомбия", Национального агентства инфраструктуры. Стороны обсудили пути наращивания взаимной торговли, участие Беларуси в реализации проектов в области сельского хозяйства Колумбии, дорожного строительства и ряде других сфер.-0-