Беларусь и Куба обсудили развитие политического диалога на высшем уровне

24 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 января провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа по случаю начала его дипломатической миссии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития политического диалога на высшем уровне, взаимодействия стран в международных организациях, расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также организации двусторонних мероприятий в 2018 году.-0-