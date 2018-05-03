3 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан договорились углублять взаимодействие на международной арене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Данные вопросы в числе других рассматривались на встрече 3 мая Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко со спикером парламента этой страны Дастанбеком Джумабековым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между парламентами двух стран и углубления межпарламентского белорусско-кыргызского взаимодействия на международной арене. Рассмотрены также возможности расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных связей и контактов в гуманитарной сфере.-0-