18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Лаос намерены развивать договорно-правовую базу двусторонних отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства в России по итогам состоявшейся сегодня встречи посла Беларуси в РФ Игоря Петришенко с послом Лаоса в Беларуси по совместительству Сивиенгпхетом Пхетворсаком.
"Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-лаосского сотрудничества, - отметили в диппредставительстве. - Особое внимание было уделено вопросам развития договорно-правовой базы двусторонних отношений".
Дипломатические отношения между Беларусью и Лаосом установлены 7 февраля 1994 года.-0-
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