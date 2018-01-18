Во время встречи. Фото белорусского посольства в России

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Лаос намерены развивать договорно-правовую базу двусторонних отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства в России по итогам состоявшейся сегодня встречи посла Беларуси в РФ Игоря Петришенко с послом Лаоса в Беларуси по совместительству Сивиенгпхетом Пхетворсаком.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-лаосского сотрудничества, - отметили в диппредставительстве. - Особое внимание было уделено вопросам развития договорно-правовой базы двусторонних отношений".

Дипломатические отношения между Беларусью и Лаосом установлены 7 февраля 1994 года.-0-