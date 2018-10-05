Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Марина Долгополова по случаю завершения дипломатической миссии провела встречи со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце и вице-спикером Гундарсом Даудзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время встреч обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества. Отмечен вклад парламентов в развитие добрососедских и партнерских отношений между Беларусью и Латвией, важность обмена визитами на уровне заместителей председателей парламентов двух стран, а также взаимодействия парламентских комиссий по международным вопросам, безопасности, экономике, групп по сотрудничеству. Рассматривались также вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транспортно-транзитной сфере.

Кроме того, посол Беларуси провела встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны отметили конструктивное и плодотворное сотрудничество двух стран в политической, экономической, гуманитарной сферах. Подчеркнута важность регулярных контактов внешнеполитических ведомств, которые позволяют обсуждать актуальные вопросы повестки дня и способствуют созданию благоприятных условий для развития двустороннего взаимодействия на всех уровнях. Эдгарс Ринкевичс поблагодарил Марину Долгополову за вклад в укрепление двусторонних отношений между Латвией и Беларусью, выразил удовлетворение по поводу интенсивного политического диалога и экономического сотрудничества.-0-