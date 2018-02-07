Беларусь и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о раннем оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты подписано сегодня в Минске. С белорусской стороны подпись под документом поставил премьер-министр Андрей Кобяков, с латвийской - премьер-министр Марис Кучинскис, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков и Марис Кучинскис также подписали меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества на среднесрочную перспективу между правительствами Беларуси и Латвии, соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

Заключено соглашение между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством образования и науки Латвии о научно-техническом сотрудничестве. Министерство спорта и туризма Беларуси и Министерство образования и науки Латвии подписали соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Сегодня в Минске подписана также программа сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии на 2018-2022 годы.-0-