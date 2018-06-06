6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Ливан намерены активизировать сотрудничество в различных сферах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ливана в России Шауки Бу Нассаром.
"Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в различных сферах, взаимодействия по линии деловых кругов, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в диппредставительстве.
Дипломатические отношения между Беларусью и Ливаном установлены 21 марта 1996 года. В 2017 году двусторонний товарооборот составил $103,2 млн.-0-
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