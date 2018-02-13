Беларусь и Малайзия подтверждают заинтересованность в укреплении двусторонних отношений

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии и Малайзии по совместительству Валерий Колесник вручил верительные грамоты Верховному правителю Малайзии султану Мухаммаду V. Подтверждена заинтересованность в укреплении двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Во время встречи в официальной резиденции Верховного правителя Малайзии стороны подтвердили заинтересованность в укреплении и развитии белорусско-малайзийских отношений, реализации имеющегося потенциала наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - рассказали в ведомстве.

По информации посольства, экспорт белорусских товаров в Малайзию в 2017 году составил почти $120 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 13%. При этом Беларусь поставила в Малайзию рекордные за последние три года 625 тыс. т хлористого калия (114,4% к уровню 2016-го). Экспорт белорусских калийных удобрений содействует сельскому хозяйству Малайзии в производстве важной экспортной позиции - пальмового масла.-0-