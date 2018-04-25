Беларусь и Нидерланды будут расширять политический диалог и экономическое сотрудничество

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Нидерланды подтверждают взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Это было подчеркнуто во время политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в Гааге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

МИД Беларуси на консультациях представил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, нидерландскую делегацию возглавил заместитель генерального директора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег Де Зваан. Как отметили в белорусском ведомстве, это были первые в истории двусторонних отношений межмидовские консультации на уровне заместителей министров.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нидерландских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, проблематику прав человека, вопросы взаимодействия по линии Беларусь - ЕС, ситуацию в регионе. "Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Во время визита в Гаагу Олег Кравченко также встретился с группой экспертов в нидерландском институте международных отношений "Клингендаль". Заместитель министра представил внешнеполитические подходы Беларуси и видение региональной ситуации.-0-