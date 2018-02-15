Беларусь и ОАЭ на межмидовских консультациях рассмотрели весь комплекс двусторонней повестки дня

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Третий раунд политических консультаций между внешнеполитическим ведомством Беларуси и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ прошли в Абу-Даби 14 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, эмиратскую - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества по правам человека и международному праву Ахмед Абдул Рахман аль-Джарман. Был рассмотрен весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено дальнейшему развитию сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, активизации обмена визитами, а также расширению договорно-правовой базы. Отмечен высокий уровень доверия между Беларусью и ОАЭ и плодотворное взаимодействие на международной арене, в частности по правозащитной тематике.

Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, рассмотрели пути решения региональных и международных конфликтов, а также обсудили основные тенденции развития двусторонних и многосторонних отношений на постсоветском пространстве.-0-