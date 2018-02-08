Беларусь и ОАЭ проведут в Абу-Даби межмидовские политические консультации

8 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты проведут в Абу-Даби 14 февраля межмидовские консультации по политическим вопросам. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. В повестку дня планируется включить вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в международных организациях, а также региональную проблематику.

Для обсуждения тематики двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества намечена встреча руководителя белорусской делегации с помощником министра иностранных дел и международного сотрудничества по экономическим вопросам Мухаммедом Шарафом.-0