Беларусь и Оман обсудили взаимодействие в сфере IT и инноваций

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен прошла встреча директора центра Валерия Садохо с делегацией Омана во главе с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Мохаммедом аль-Хасаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Обсуждались вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества с акцентом на взаимодействии в сферах информационных и иных технологий, инноваций, а также обмена специалистами. После ознакомления с возможностями НЦМиКЦ по поддержке совместных проектов оманская сторона выразила заинтересованность в привлечении центра к организации визитов деловых кругов Омана в Беларусь.

Стороны достигли договоренности о проработке этого и других перспективных направлений сотрудничества, включая совместную подготовку запланированного к изданию в 2019 году отдельного номера журнала "Конъюнктура рынков", посвященного Оману.-0-