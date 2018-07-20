Беларусь и Пакистан планируют обменяться визитами на уровне руководства МИД

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан планируют обменяться визитами на уровне руководства внешнеполитических ведомств. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Линой Салим Моаззам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, обмен визитами на уровне руководства внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, развитие торгово-экономического сотрудничества, а также подготовку очередного заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - рассказали в министерстве.

Особое внимание было уделено важности активизации взаимодействия по линии профильных рабочих групп в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования для существенного наращивания товарооборота между двумя странами и выхода на новые перспективные торгово-экономические проекты.

В преддверии празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном (февраль 2019 года), собеседники рассмотрели совместные шаги по организации ряда белорусско-пакистанских мероприятий, посвященных этой дате.-0-