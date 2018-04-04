4 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Панама намерены назначить почетных консулов. Эта тема обсуждалась сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Панамы в РФ Мигелем Умберто Лекаро Барсенасом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений, назначения почетных консулов", - отметили в дипмиссии.
Дипломатические отношения между Беларусью и Панамой установлены 22 октября 1998 года. Двусторонний товарооборот в 2017 году составил $6,6 млн.-0-
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