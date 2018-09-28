Беларусь и Пенджаб выработают план по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве и здравоохранении

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и пакистанская провинция Пенджаб выработают до конца года план по активизации взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленности и здравоохранении. Этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича в столицу провинции Пенджаб город Лахор, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.
"На встрече с главным министром провинции Пенджаб Сардаром Усманом Буздаром достигнута договоренность о выработке до конца текущего года плана действий по активизации взаимодействия в области сельского и лесного хозяйств, промышленности, здравоохранения и фармацевтики", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров посла с губернатором провинции Пенджаб Мохаммадом Сарваром рассмотрены вопросы участия белорусской стороны в реализации проекта создания университета прикладных квалификаций в Пенджабе, обмена визитами на уровне руководителей регионов обеих стран, проведения выставок и контактно-кооперационных бирж.
Как отметили в посольстве, в ходе рабочей поездки Андрея Ермоловича переговоры прошли с новым руководством провинции Пенджаб, которое сформировано по итогам состоявшихся 25 июля всеобщих парламентских выборов в Пакистане. Были обсуждены вопросы развития межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Также отмечалось, что соглашения о сотрудничестве между провинцией Пенджаб и Могилевской областью, провинцией Пенджаб и Минской областью, а также между городами Лахор и Могилев, которые были подписаны в ходе обмена визитами на высшем уровне в 2015-2016 годах, создали необходимую базу для полноценного взаимодействия между регионами двух стран.-0-
Фото посольства Беларуси в Пакистане
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