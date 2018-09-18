Беларусь и Польша обсуждают перспективы углубления межпарламентского взаимодействия

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы углубления двустороннего межпарламентского взаимодействия обсуждены рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши на встрече с руководством Сейма и Сената в Варшаве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Делегация во главе с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководителем рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Польши Андреем Наумовичем провела встречи с вице-маршалом Сейма Ришардом Терлецким и вице-маршалом Сената Польши Марией Коц. "Обсуждены перспективы углубления двустороннего межпарламентского взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе.

Визит белорусских парламентариев продлится по 20 сентября. По приглашению польской стороны они посетят Варшаву, Белосток и Супрасль. В ходе визита планируются встречи с руководством Подляского воеводства, членами польско-белорусской парламентской группы, представителями белорусского национального меньшинства и польских деловых кругов.-0-

Фото Палаты представителей