Беларусь и Польша отмечают положительную динамику политических контактов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши Конрадом Павликом по случаю завершения его дипломатической миссии. Стороны отметили положительную динамику двусторонних политических контактов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи были подведены итоги белорусско-польского сотрудничества в 2016-2017 годах, отмечена положительная динамика двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота между двумя странами.

Владимир Макей поблагодарил посла Польши за вклад в развитие белорусско-польских отношений.

Дипломаты согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов.-0-