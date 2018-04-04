Беларусь и Португалия 12-13 апреля проведут межмидовские консультации

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Португалия 12-13 апреля проведут в Лиссабоне второй раунд консультаций между министерствами иностранных дел. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Как планируется, будут рассмотрены состояние, перспективы белорусско-португальских отношений, взаимодействие в международных организациях. Кроме того, внимание будет уделено теме диалога Беларуси с Евросоюзом, а также вопросам международной и региональной повестки дня.-0-