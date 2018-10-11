Беларусь и РФ намерены сближать законодательство с акцентом на равных условиях для субъектов хозяйствования

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Основной упор в концепции сближения законодательства Беларуси и России будет сделан на обеспечении равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом сегодня на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция состоит из 12 разделов, проект подготовлен на основе анализа Договора о создании Союзного государства. "Основной упор мы делаем на обеспечении равных условий субъектов хозяйствования. Этот вопрос является, пожалуй, одним из основных предметов споров, противоречий и взаимных претензий, поэтому ему уделяется особое внимание", - сказал Григорий Рапота.

Он отметил, что сближение законодательства - один из инструментов создания единого правового пространства. "И этот инструмент формируется исходя из потребностей развития Союзного государства", - добавил госсекретарь.

Проект концепции в июне был направлен в Парламентское собрание Союза Беларуси и России, где его проанализировали. Буквально накануне Постком получил достаточно объемный ответ, его изучат и учтут все замечания.-0-