Беларусь и РФ намерены сближать законодательство с акцентом на равных условиях для субъектов хозяйствования

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Основной упор в концепции сближения законодательства Беларуси и России будет сделан на обеспечении равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом сегодня на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.
Концепция состоит из 12 разделов, проект подготовлен на основе анализа Договора о создании Союзного государства. "Основной упор мы делаем на обеспечении равных условий субъектов хозяйствования. Этот вопрос является, пожалуй, одним из основных предметов споров, противоречий и взаимных претензий, поэтому ему уделяется особое внимание", - сказал Григорий Рапота.
Он отметил, что сближение законодательства - один из инструментов создания единого правового пространства. "И этот инструмент формируется исходя из потребностей развития Союзного государства", - добавил госсекретарь.
Проект концепции в июне был направлен в Парламентское собрание Союза Беларуси и России, где его проанализировали. Буквально накануне Постком получил достаточно объемный ответ, его изучат и учтут все замечания.-0-
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