Беларусь и Россия на межмидовских консультациях рассмотрели вопросы сотрудничества со странами Латинской Америки

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации между Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством иностранных дел России по тематике отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна прошли сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель начальника главного управления Азии, Африки и Латинской Америки - начальник отдела Латинской Америки МИД Павел Пустовой, российскую делегацию - директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.
Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также подходы внешнеполитических ведомств к развитию сотрудничества с данными странами.-0-
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