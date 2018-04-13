Беларусь и Россия на межмидовских консультациях рассмотрели вопросы сотрудничества со странами Латинской Америки

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации между Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством иностранных дел России по тематике отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна прошли сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель начальника главного управления Азии, Африки и Латинской Америки - начальник отдела Латинской Америки МИД Павел Пустовой, российскую делегацию - директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также подходы внешнеполитических ведомств к развитию сотрудничества с данными странами.-0-