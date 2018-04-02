2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены сформировать единую промышленную политику. Об этом заявил сегодня госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
В настоящее время идет работа над документом о приоритетных направлениях развития Союзного государства на 2018-2022 годы. "Очень большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники, в области промышленности, причем на создании единой промышленной политики, развитии агропромышленного комплекса", - отметил Григорий Рапота.
По его словам, по своей структуре новый документ не будет отличаться от предыдущего, в нем просто определят новые задачи.-0-
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