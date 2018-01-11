Беларусь и Румыния обсудили проводимую на национальных уровнях работу по достижению ЦУР

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Румыния обсудили проводимую на национальных уровнях работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с государственным секретарем Министерства окружающей среды Румынии Ионом Кымпяну, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.
Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов белорусско-румынского сотрудничества и международной повестки дня, обменялись информацией о проводимой на национальных уровнях работе по достижению Целей устойчивого развития. Ион Кымпяну высоко оценил инициативу Беларуси по налаживанию сотрудничества между национальными институтами и механизмами, ответственными за достижение ЦУР в регионе. Госсекретарь сообщил о том, что в составе румынской делегации примет участие в форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития ООН из стран Европы и СНГ "Построение партнерства в поддержку национальных усилий в области устойчивого развития", который пройдет в Минске 21-22 февраля 2018 года.
Во время встречи глава белорусской дипмиссии также провел краткую презентацию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и образовательного потенциала Беларуси.-0-
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