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Беларусь и Сербия обсудили вопросы визовой политики

Политика 04.04.2018 | 10:06
Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Сербия обсудили вопросы визовой политики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данные вопросы рассматривались 3 апреля в Минске на консультациях между министерствами иностранных дел Беларуси и Республики Сербия по консульским вопросам. Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сербскую - помощник министра по консульским делам Аца Йованович.

Стороны обсудили вопросы визовой политики Беларуси и Сербии, развитие миграционной ситуации в регионе и соответствующие риски, проблематику защиты прав юридических и физических лиц на территориях обоих государств, а также взаимодействие в вопросах оказания взаимной помощи в кризисных ситуациях.

В консультациях также приняли участие представители пограничных служб двух стран.-0-

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Теги
Беларусь, визовая политика, МИД, Сербия
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