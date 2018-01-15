Беларусь и Словакия активно используют все возможные инструменты взаимодействия - Кравченко

15 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Словакия активно используют все инструменты взаимодействия, в том числе консультации внешнеполитических ведомств, заседания межправительственной комиссии и рабочих групп. Важность этого отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня, выступая в Национальном академическом театре имени Янки Купалы на концерте по случаю 25-летия образования Словацкой Республики и 25-летию установления белорусско-словацких дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Кравченко отметил, что четвертьвековой юбилей отношений - это важное событие для двух государств. "Это, безусловно, немалый период, но он кажется едва ли не мгновением на фоне многовековой истории, во время которой белорусский и словацкий народ живут в дружбе, - подчеркнул он. - За это время наши страны достигли значительного прогресса в развитии двустороннего диалога".

Замминистра обратил внимание на активизацию белорусско-словацких политических контактов. В частности, в апреле минувшего года председатель правительства Словакии совершил рабочий визит в Витебскую область, а премьер-министр Беларуси с официальным визитом посетил Словакию. В июне министр иностранных дел Словакии с официальным визитом побывал в Минске.

Расширяются также контакты между парламентариями. Особое внимание страны придают развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам замминистра, за минувший год достигнуты положительные результаты в реализации проектов в фармацевтике, модернизации предприятий, производстве осветительного (светодиодного) оборудования. Налажено эффективное взаимодействие в области стандартизации и сертификации. Активно развиваются межрегиональные контакты. Успешно осуществляется практика обмена студентами. В скором времени планируется реализовать некоторые проекты в научно-техническом направлении. Олег Кравченко также отметил заинтересованность сторон в развитии энергетического сотрудничества.

Замминистра выразил убежденность в том, что Беларусь и Словакия сумеют реализовать имеющийся большой потенциал в развитии отношений.-0-