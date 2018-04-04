Беларусь и Словакия обсудили развитие отношений с Евросоюзом

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 4 апреля встретился с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лукашем Паризеком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Обсуждены состояние и перспективы расширения белорусско-словацкого сотрудничества, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны уделили внимание развитию отношений между Беларусью и Европейским союзом, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.-0-
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