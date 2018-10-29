Беларусь и Словакия в последние два года резко активизировали сотрудничество - посол

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словакия в последние два года резко активизировали сотрудничество, заявил посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.
Йозеф Мигаш обратил внимание, что в последние два года белорусско-словацкое взаимодействие активно развивается, произошел рывок в межгосударственных и политических отношениях. Состоялся ряд важных визитов, были подписаны документы о сотрудничестве, которые являются дорожной картой торгово-экономических отношений двух стран. Есть положительная динамика и в области товарооборота. "Словацкая сторона этим довольна", - подчеркнул он.
Посол отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие отношений между двумя странами. По его мнению, это должно происходить через реализацию проектов по приоритетным направлениям, обозначенным в дорожной карте. В их числе энергетика, фармацевтика, машиностроение, сельское хозяйство, IT-технологии, образование и наука.-0-
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