Беларусь и Совет Европы обсудят проектное взаимодействие

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Совет Европы обсудят тему проектного взаимодействия. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
Официальный представитель МИД подчеркнул, что данная проблематика будет в центре внимания во время встречи 6 апреля заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с директором офиса генерального директората Совета Европы по программам Вереной Тейлор.
"В ходе встречи состоится обсуждение проектного взаимодействия Республики Беларусь с Советом Европы", - подчеркнул Дмитрий Мирончик. -0-
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