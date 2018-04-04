Беларусь и Совет Европы обсудят проектное взаимодействие

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Совет Европы обсудят тему проектного взаимодействия. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что данная проблематика будет в центре внимания во время встречи 6 апреля заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с директором офиса генерального директората Совета Европы по программам Вереной Тейлор.

"В ходе встречи состоится обсуждение проектного взаимодействия Республики Беларусь с Советом Европы", - подчеркнул Дмитрий Мирончик. -0-