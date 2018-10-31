Беларусь и США продолжат работу по возврату послов - Макей

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США продолжат работу по возврату послов. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, на встрече с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом обсуждался в том числе вопрос возврата послов. "С этим связан ряд моментов, логистических, организационных. Мы договорились, что будем продолжать вместе работу по этим вопросам", - сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о возможных сроках возврата послов, министр сказал: "Давайте начнем диалог, будем разговаривать, а сроки вырисуются сами собой".

По словам Владимира Макея, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Аароном Уэссом Митчеллом также обсуждался весь спектр вопросов двусторонних отношений стран. "Есть понимание, что надо двигаться дальше, стараясь расширить ту позитивную атмосферу, которая существует на данный момент в наших отношениях", - резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-