Беларусь и Таджикистан обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне в 2018 году

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов 19 февраля провел встречу с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Зохиром Саидзода и начальником управления СНГ Министерства иностранных дел этой страны Сарваром Бахти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе подготовку официальных мероприятий на высшем уровне и 12-го заседания межправительственной таджикско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоится в Душанбе в 2018 году.-0-
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