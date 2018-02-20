Беларусь и Таджикистан обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне в 2018 году

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов 19 февраля провел встречу с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Зохиром Саидзода и начальником управления СНГ Министерства иностранных дел этой страны Сарваром Бахти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе подготовку официальных мероприятий на высшем уровне и 12-го заседания межправительственной таджикско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоится в Душанбе в 2018 году.-0-