Во время встречи. Фото пресс-службы белорусского диппредставительства

8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Таиланд намерены активизировать взаимодействие по линии деловых кругов. Эта тема обсуждалась сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Игоря Петришенко с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействия по линии деловых кругов", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Таиландом установлены 21 июля 1992 года. В 2017 году двусторонний товарооборот составил $89,1 млн.-0-

Тханатип Упатисинг и Игорь Петришенко