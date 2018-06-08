8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Таиланд намерены активизировать взаимодействие по линии деловых кругов. Эта тема обсуждалась сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Игоря Петришенко с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействия по линии деловых кругов", - отметили в пресс-службе.
Дипломатические отношения между Беларусью и Таиландом установлены 21 июля 1992 года. В 2017 году двусторонний товарооборот составил $89,1 млн.-0-
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