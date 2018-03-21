Беларусь и Турция обсудили вопросы функционирования совместной межправкомиссии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено итогам состоявшегося в феврале визита премьер-министра Турции в Минск.

Рассмотрены также вопросы функционирования совместной белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии.-0-