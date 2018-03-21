Беларусь и Турция обсудили вопросы функционирования совместной межправкомиссии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено итогам состоявшегося в феврале визита премьер-министра Турции в Минск.
Рассмотрены также вопросы функционирования совместной белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.407 BYN
|2.413 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.961 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4121 BYN
|3.403 BYN
|3.415 BYN