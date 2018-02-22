Беларусь и Украина планируют провести 26 февраля межмидовские консультации

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Украина 26 февраля планируют провести в Минске межмидовские консультации. Об этом сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

В числе обсуждаемых вопросов будет и подготовка к первому Форуму регионов Беларуси и Украины, который состоится в этом году в Гомеле. В повестку дня включены также актуальные темы взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Как подчеркнул Дмитрий Мирончик, Украина была и остается для Беларуси одним из наиважнейших политических и торгово-экономических партнеров. В минувшем году активно осуществлялся диалог на высшем уровне, работала белорусско-украинская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В прошлом году объем взаимного товарооборота вырос до $4,6 млрд. В результате Украина заняла второе место по товарообороту и экспорту среди торговых партнеров Беларуси.

Белорусская сторона рассчитывает, что проведение межмидовских консультаций, которые состоятся после значительного перерыва, позволят возобновить практику оперативного взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.-0-