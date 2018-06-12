12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан заинтересованы во взаимной поддержке на международных парламентских площадках. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко убежден, что в парламентах двух стран необходимо создать группы дружбы, а в дальнейшем наметить план мероприятий по развитию взаимодействия. В числе перспективных направлений спикер назвал взаимодействие в международных организациях.

Он напомнил, что в июле в Берлине пройдет очередная сессия ПА ОБСЕ. Белорусская делегация подготовила для нее резолюцию по цифровой экономике. Сегодня за включение этого документа в повестку дня сессии высказались уже 18 государств, в том числе Великобритания, Германия, Швейцария. Владимир Андрейченко выразил надежду, что его поддержит и Узбекистан. Он также пригласил узбекистанских парламентариев на конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, которая пройдет в Минске в мае 2019 года.

Нигматилла Юлдашев отметил, что именно межпарламентские контакты призваны придать должную глубину взаимодействию двух стран, способствовать формированию нормативной правовой базы. Парламентарии Узбекистана поддерживают идею выработки программы по развитию взаимодействия с белорусскими коллегами. Узбекистанская сторона заинтересована в изучении работы Национального собрания и в свою очередь также рассчитывает на его поддержку в международных парламентских организациях, сказал председатель Сената Олий Мажлиса.-0-