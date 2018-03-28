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Беларусь и Великобритания договорились развивать межправительственный диалог для наращивания торговли и инвестиций

Политика 28.03.2018 | 13:15
Владимир Макей и Борис Джонсон. Фото МИД
Владимир Макей и Борис Джонсон. Фото МИД

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания договорились развивать межправительственный диалог для содействия наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Такая договоренность достигнута по итогам официального визита 27-28 марта министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Великобританию с 1993 года. Во время визита прошла встреча Владимира Макея с министром иностранных дел и по делам Содружества Борисом Джонсоном, на которой обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в контексте актуальной ситуации в европейском регионе, в том числе выхода Великобритании из Евросоюза. Отмечена заинтересованность сторон в дальнейшем развитии двусторонних отношений во всех областях, а также в продвижении инициатив, которые были бы направлены на ослабление напряженности международной обстановки в регионе.

Макей во время визита в Великобританию провел встречи с Джонсоном и принцем Майклом КентскимМакей во время визита в Великобританию провел встречи с Джонсоном и принцем Майклом Кентским
В дипмиссии уточнили, что руководитель белорусского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским.

Проведены также переговоры по широкому спектру политических и экономических вопросов с государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Аланом Дунканом и государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грегом Хэндсом.

Макей находится с визитом в ВеликобританииМакей находится с визитом в Великобритании
В "Твиттере" появилась информация о встрече государственного министра по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грега Хендса с главой белорусского внешнеполитического ведомства.

По итогам официальных встреч подписаны документы: о торгово-экономическом сотрудничестве (предусматривает создание межправительственного торгового диалога для содействия дальнейшему развитию взаимной торговли и инвестиций между Беларусью и Великобританией), а также о взаимодействии между таможенными органами двух стран.

В Вестминстерском дворце прошла встреча Владимира Макея с видными британскими парламентариями, входящими в межпартийную группу по Беларуси. Отмечена важность закрепления положительной динамики в диалоге между народными представителями обеих стран. В Кенсингтонском дворце министр встретился с членом королевской семьи принцем Майклом Кентским, ранее посещавшим Беларусь. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в экономической и гуманитарной областях.

Министр иностранных дел Беларуси провел переговоры в лондонском Сити с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хейлбронном, обсужден весь комплекс вопросов, связанных с работой данной международной финансовой организации в Беларуси. Рассмотрен ход реализации текущих проектов в рамках Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016-2019 годы. На встрече с президентом банка Сумой Чакрабарти отмечены позитивная динамика в объемах операций в Беларуси и расширение сфер взаимодействия, в том числе за счет подготовки к реализации новых проектов в транспортном, энергетическом, банковско-финансовом и других секторах.

В штаб-квартире ЕБРР подписано кредитное соглашение по проекту реконструкции автомобильной дороги Р80 (участок второй кольцевой дороги вокруг Минска). Реализация проекта позволит завершить строительство второй кольцевой дороги вокруг Минска к открытию II Европейских игр в 2019 году. С учетом средств, выделенных банком для проекта (42,45 млн евро), общий объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР Беларуси за период c 1992 года, превысил 2 млрд евро.

В Центре европейских реформ министр принял участие в круглом столе по теме "Современная Беларусь и ее место в Европе" с участием ведущих британских аналитических центров (Королевского института международных отношений, Международного института стратегических исследований, Европейского совета по международным отношениям). Изложена позиция Республики Беларусь по актуальным вопросам международной повестки дня.

Состоявшийся визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Великобританию будет способствовать наращиванию двустороннего сотрудничества и внесет позитивный вклад в укрепление общерегиональной стабильности. Соединенное Королевство является одним из основных торговых партнеров Республики Беларусь. Последние несколько лет Великобритания устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров. -0-

Фото МИД.

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Теги
Великобритания, визиты, встречи, Макей, МИД, сотрудничество
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