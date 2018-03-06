Беларусь и Великобритания обсудили взаимодействие в международных организациях

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие Беларуси и Великобритании в рамках международных организаций обсуждалось на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с государственным министром по делам содружества и Организации Объединенных Наций МИД Великобритании лордом Ахмадом Уимблдонским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальную повестку дня ООН. Особое внимание уделено координации международных усилий по выполнению Целей устойчивого развития ООН с учетом прошедшего недавно в Минске регионального форума координаторов по ЦУР.

Сергей Алейник поблагодарил британскую сторону за оказанную гуманитарную помощь Беларуси в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.-0-